Politsei hoiatab kiiret teenimisvõimalust pakkuvate kelmide eest

Politsei soovitab ühtlasi olla tähelepanelik ja kriitiliselt suhtuda kõikidesse pakkumistesse, mis lubavad kiiret rikastumist. «Kindlasti tuleks kelmide tegutsemisest rääkida oma eakate sugulastega. Veenduge, et lähedased on petuskeemidest teadlikud ning vajadusel selgitage neile, et enda dokumente ei tohi mitte kellelegi kergekäeliselt anda. Kummalistest pakkumistest tuleb teavitada oma piirkonnapolitseinikku või helistada 112,» teatas politsei.

Viimasel nädalal on politseile teada antud veel teisestki petuskeemist. Inimestele saadetakse lühisõnum, kus väidetakse, et ta peab jääma eneseisolatsiooni, sest on koroonapositiivse lähikontaktne. Eneseisolatsioonist lubatakse inimene vabastada raha eest ning makse sooritamiseks antakse juhised. Nii sõnumi sisu kui ka konarlik ülesehitus annavad koheselt aimu, et tegu on pettusega. Siinkohal kiidame inimesi, kes on sõnumisse kriitiliselt suhtunud ning sellest koheselt politseid teavitanud.