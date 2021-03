Karilaid kinnitas Postimehele, et tegelikult on otsus langetatud vaikimisi. «Ka see on seisukoht, et seda pole juhatuses arutatud. Oleme seda küsimust arutanud erakonna juhtkonnas: esimehe, aseesimeeste ja ministritega. Seisukoht oli, et asutajaliiget me erakonnast välja ei arva,» selgitas Karilaid.