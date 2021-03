FOTOD ⟩ Kolmandik riigikogust sai vaktsineeritud

Valitsus tegi eelmisel neljapäeval otsuse vaktsineerida riigikogu ja valitsuse liikmed ning teised põhiseaduslike institutsioonide juhid.



Keskerakonnast olid koroonavaktsiini saamas näiteks Andrei Korobeinik, Kaido Höövelson ja Marko Šorin. «Praegu küll hästi, tänan küsimast. Ma ise ei arva, et minu jaoks on koroonaviiruse ohtlik, aga ma tean, et eakamatele on see palju ohtlikum. Ma suhtlen paljude eakate inimestega, kes võivad põdeda koroonaviirust rängalt, seetõttu ei taha ma neid sümptomiteta nakatada,» selgitas Korobeinik, miks ta soovis vaktsineerida. Praegu tal ühtegi kõrvalmõju ei ole, ent kui need peaksid tekkima, siis ta võtab ühendust oma perearstiga. «Muidugi lähen ka teise doosi järele, kui see hetk on valmis,» lisas Korobeinik.



Isamaa saadik Priit Sibul täna ei osalenud vaktsineerimisel, kuna ta on ise koroonaviirust põdenud, siis mõtles, et teeb enne antikehade testi ära ning kontakteerub perearstiga üle. Isamaa fraktsiooni liige Andres Metsoja aga täna sai AstraZeneca esimese vaktsiinidoosi kätte. «Hetkel ei aa midagi aru, tundub, et olen täitsa elus,» kirjeldas ta oma enesetunnet. Vaktsiini kasuks otsustas ta, kuna see on väga oluline meede, et viirust alla suruda. Teiseks on see ka võimalus, kuidas enda ja lähedaste tervise eest seista.



Kas ta soovitaks ka teistele vaktsiini? «Ma arvan, et see on väga tark lahendus. Riskid on siin elus iga asjaga. Elamine on üldse üks suur risk,» vastas Metsoja. Ta tõi oma elust näite, kus ta terve perega oli põdes kevadel Covid-19t. «Kui seda nädalat oleks võimalik enam mitte korrata, siis see on hea võimalus. See nädal polnud tore,» kirjeldas ta.



Isamaa saadik Tarmo Kruusimäe äsja sai süstitud. Käsi riigikogulasel ei valuta ning pea ka ringi ei käi. «Kui selline otsus tehti, et ka riigikogulasi tuleb vaktsineerida, siis ma pean ütlema, et see ei oleks riigimehelik, kui ma nüüd ei võtaks vaktsiini vastu,» selgitas Kruusimäe.