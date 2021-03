Bosnia pealinna Sarajevo võimud kehtestasid ranged liikumispiirangud, et võidelda kasvava nakkuste arvuga; linnavalitsuse sõnul jõustub alates tänasest kella 21 kuni viieni hommikul öine liikumiskeeld.

Laupäevast suletakse kõik baarid ja restoranid, lubatud on vaid toitu kaasa müüa. Võimude sõnul on meetmed vajalikult, sest linna epidemioloogiline olukord on drastiliselt halvenenud.