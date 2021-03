Hiina lubas pärast keerulist kohtumist arutada USAga kliimaküsimusi

Hiina ametlik uudisteagentuur Xinhua kinnitas Alaskal tehtud ülevaates, et Hiina ja USA otsustasid luua kliimamuutuste töögrupi ja pidada läbirääkimisi, «et hõlbustada diplomaatiliste ja konsulaarmissioonide tööd» ning mõlema riigi ajakirjanikke puudutavaid küsimusi.

Kuid märgina sellest, et erimeelsuste ületamine saab raske olema, kinnitasid USA ametnikud, et ametlike kokkulepeteni ühegi dialoogi taasalustamisest või uutest algatustest ei jõutud.

Donald Trumpi administratsiooni ajal vaidlesid Hiina ja USA ajakirjanike viisade ja konsulaaresinduste üle ning kliimamuutust nähakse valdkonnana, kus kahepoolne koostöö on võimalik.

Kaks riiki on paljudes küsimuses kardinaalselt erinevatel seisukohtadel, kaubandusest inimõigusteni Hongkongis ning Hiina Xinjiang provintsis, ka Taiwanis, lisaks Hiina agressiivsus Lõuna-Hiina merel ja koroonaviiruse pandeemiaga seonduv.

Anonüümseks jääda soovinud Ühendriikide ametnik kinnitas, et on mõned valdkonnad, «mida saame uurida tavapärase diplomaatilise töö raames», kuid lisas, et mingeid ametlikke kokkuleppeid uute läbirääkimiste osas ei sõlmitud.