Martin Helme kirjas Orbánile: sarnaste vaadetega parteid Euroopas peaksid jõud ühendama

«Lubage mul kõigepealt tänada Teid raske töö eest, mida olete teinud võitluses traditsiooniliste väärtuste, rahvusriikide ja suveräänsuse säilitamise eest. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tegutses valitsuses olles pühendunult selle nimel, et Eesti valitsus oleks Ungari hea sõber ja liitlane. Teie kohtumine Mart Helmega, kes oli sel hetkel siseminister ja meie partei esimees, kinnitas seda pühendumust Teile ka isiklikult,» kirjutas Martin Helme.

Ta lisas: «On äärmiselt oluline, et väärtused, millel tuginevad Fidesz ja meie partei, oleksid jõuliselt kaitstud ja edendatud. Sama oluline on, et sarnaste vaadetega parteid Euroopas ühendaksid oma jõud ning astuksid vastu liberalismile, globalismile ja üha ilmselgeks muutuvale türanniale, mida kasutavad vasakradikaalid meie vabaduste ja väärtuste mahasurumiseks.»