Sõerd: tänavuse lisaeelarve meetmed on paremini sihitud

«Toetusmeetmete kujundamisel on arvestatatud sellega, et need oleks kriisiga seotud, ajaliselt piiratud, ajutise iseloomuga, kiiret mõju avaldavad ning ei paisuta püsivalt riigieelarve kulusid,» selgitas Sõerd.

Esimese lisaeelarve maht on 641 miljonit eurot. «Eeldus on, et see raha kulub ka tänavu erakorralisteks vajadusteks ära. Eelmise rahandusministri koostatud lisaeelarve kuulutati välja mahus 2,3 miljardit eurot, käiku läks sellest aga alla poole, seega ei saanud rääkida vahendite täpsest sihtimisest,» täpsustas Sõerd.