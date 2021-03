Täna rangemate piirangute kasuks otsustanud Leedu kavatseb juunist alustada lausvaktsineerimist, Läti kinod soovivad madalamaid makse ja Itaalia statistikaameti andmed näitavad, et aastases võrdluses kahanes riigi populatsioon 384 000 inimese võrra.

«Viimase prioriteetsete rühmade nimekirja põhjal kaalume me massilise vaktsineerimise alustamist, kui peamised prioriteetsed rühmad on vaktsineeritud. Esialgsetel hinnangutel juhtub see sel suvel, juunis,» ütles ta raadiojaamale LRT.