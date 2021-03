Turvatöötaja pidas kinni tanklas noaga vehkinud mehe

Kell 23.12 sai turvaettevõtte juhtimiskeskus paanikahäire teate tankla teenindusjaamast. Kolme-nelja minutiga sündmuskohale jõudnud turvatöötaja sai klienditeenindajalt info, et teenindusjaamas oli üks mees ähvardanud külastajaid noaga ja nõudnud, et need talle seal müüdavat kaupa ostaksid. Temaga kaasas oli veel teine mees, kes varastas võileiva. Turvatöötaja sõnul talle teadaolevalt ükski külastajatest ähvardajat kuulda ei võtnud.