Prantsusmaa politsei jahib rahvusvahelist Lego-röövlite jõuku

Sündmuseahel vallandus mullu juunis, kui politsei vahistas kaks meest ja ühe naise, kes varastasid Pariisi lähistel Yvelines’is asuvast mänguasjakauplusest Lego komplekte. Ülekuulamise käigus tunnistasid Poolast pärit kahtlusalused, et kuuluvad jõuku, mis varastab kollektsionääride seas hinnatud Lego konstruktoreid.

«Lego kogukonda ei moodusta ainult lapsed,» selgitas üks uurija ajalehele Le Parisien. «Rohkelt täiskasvanuid mängib sellega: internetis toimuvad vahetused ja müügid. Inimesed on meile ka kurtnud, et nende koju on sisse murtud ja Lego mänguasju varastatud.»