BBC ajakirjanik lahkus ähvarduste tõttu Hiinast

Ajakirjanik John Sudworth rääkis BBC Radio 4-le antud usutluses, et asus pärast üheksat Pekingis veedetud aastat ümber Taiwani, kuna Hiina võimude ähvardused sagenesid viimastel kuudel ja risk muutus liiga suureks.

Ajakirjandusvabadusega seotud organisatsioonid leiavad, et välisajakirjanike tegevusruum muutub Hiinas järjest ahtamaks, neid on tänavail jälitatud, veebis mõnitatud ja neile on keeldutud ka viisa andmisest.