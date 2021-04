Brasiilias suri märtsikuus koroonaviiruse tõttu 66 573 inimest

Tervishoiuministeeriumi informatsiooni kohaselt on riigis pandeemia algusest koroonaviiruse tagajärjel surnud 321 515 inimest. Arv on suurem vaid Ühendriikides.

Teadlaste sõnul on Brasiilias koroonapandeemia teise laine ajal surnud rohkem kui 80 protsenti koroonapatsientidest, keda on tulnud intubeerida. Suremus on alates 15. veebruarist olnud 83,5 protsenti. See on palju kõrgem kui Mehhikos, Suurbritannias, Saksamaal või Itaalias ning näitab, kuidas Brasiilia haiglad on raskustes tulemaks toime nakkuste arvu kiire tõusuga.