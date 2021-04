Liitlased väljendasid Navalnõi näljastreigi üle tõsist muret

Navalnõi sõnul kannatab ta vanglas tõsise seljavalu käes, samuti on tuimaks läinud tema jalad ning talle on manustatud vaid valuvaigisteid.

Tema toetajate sõnul on näljastreigi väljakuulutamine tõsine ning nad ei usu, et ta sellest taganeb.

«Mul on õigus nõuda arsti ja saada ravimeid... Kui naljad kõrvale jätta, siis see hakkab mind juba segama,» ütles Navalnõi kolmapäeval.

«Pärast mürgitamist ei tea keegi, mis tema keha reaktsioon sellisele situatsioonile võib olla ja see on väga murettekitav,» ütles Šaveddinov.

Navalnõi teab, et näljastreik on meeleheitlik samm, ütles tema liitlane, majandusteadlane Sergei Guriev Twitteris.

«Kui ta läks näljastreigile, siis see tähendab, et ta usub, et tal pole midagi kaotada, see olukord on talumatu.»