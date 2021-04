Kristlased tähistavad suurt reedet taas koroonatingimustes

Viirus möllab aga endiselt Filipiinidel, Prantsusmaal, Brasiilias ja teistes peaasjalikult kristlikes riikides, kus usklikud on sunnitud veetma kannatusnädala uue nakkuslaine tõttu teist aastat järjest rangete liikumispiirangute all.

Mullu kehtisid Jeruusalemmas ranged sulgemismeetmed, mille tõttu oli suletud ka Püha Haua kirik. Tänavu on see loetud arvule külastajatele avatud.

Iisraeli vaktsineerimisprogramm on olnud üks maailma edukamaid, mistõttu on riik saanud restoranid, hotellid ja pühapaigad taasavada. Lennuliiklus on aga endiselt piiratud, hoides ka tänavu eemal kümneid tuhandeid palverändureid, kes tavaliselt lihavõtete paiku pühasse linna saabuvad.