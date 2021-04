Heategevusühendus: Vahemerel on kriitilises seisus umbes 270 migranti

«Umbes 270 merel oleva inimese olukord on endiselt kriitiline,» edastas Vahemerel migrante abistav vabatahtlike ühendus Alarm Phone.

«Nad on hüljatud ja tunde merel olnud ning uppumisohus. Me ei soovi järjekordset lihavõtete tragöödiat.»

Saksa vabaühendus Sea Watch teatas reede hilisõhtul, et nende lennuk leidis kolm paati, millest Alarm Phone teada oli andnud. Nende päästealus palus samuti kahel lähedalviibival kaubalaeval päästa paatide pardal olevad inimesed.

Laupäeva hommikul teatas Alarm Phone, et väiksema paadi pardal olevad inimesed ütlesid, et paati lekib vesi ja teise paadi pardal olevad 100 inimest on paanikas ning 40 tundi ilma toidu ja veeta.