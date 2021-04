Vanaselja: Helenius võttis Eesti 200sse kaasa Parempoolsete ideid

Vanalseja ütles Postimehele, et Joakim Helenius andis Parempoolsete juhatusele teada oma lahkumissoovist ning lisas selgituseks, et talle tehti konkreetne pakkumine teisest erakonnast. «Parempoolsed austasid tema soovi ja kinnitasid tema lahkumise,» lisas Vanaselja.

«Oleme nüüd Joakimi avaldustest lugenud, et ta on mitmed omavahel räägitud ideed kaasa võtnud ja loodetavasti leiavadki need nüüd kajastamist ka Eesti 200 majandusprogrammis,» nentis Vanaselja.