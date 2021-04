Sotsiaalkomisjon kiitis heaks perehüvitiste maksmise muudatused

«Neid lapsi ja vanemaid ei ole õnneks väga palju. Aastas sünnib surnult umbes 40 last. Kuid ka vaid üks juhtum on igale perele kirjeldamatult suur tragöödia ning riigi kohus on neid vanemaid toetada ja aidata. Loodame, et toetus annab vanematele väikesegi motivatsiooni pärast kaotusvalust üle saamist taas lapsesaamisele mõelda,» ütles Kotka.

«Vanemad, kes on kriisi ajal töö kaotanud, on seetõttu niigi väga keerulises olukorras. Tööd me neile tagasi anda ei saa, kuid saame aidata vähemalt sellega, et kui lapsevanem oli töötu eriolukorra ajal või sellele järgnevatel aastatel, arvatakse vanemahüvitise arvestusperioodist peale töövõimetuslehel oldud aja välja ka töötuna arvel oldud aeg,» märkis Kütt ja lisas, et seetõttu ei vähendaks viiruse levikust tingitud töötus lähiaastatel vanemahüvitise suurust.