Suurbritannia väljendas muret seoses Venemaa tegevusega

«Ukraina on NATO hinnaline partner kui üks meie kuuest laiendatud võimalustega partneritest ja praegu teenib maaväejuhatuses üks Ukraina ohvitser,» säutsus väejuhatus Twitteris.

Avalduses märgitakse, et Ukraina on esimene partnerriik, mis osaleb NATO reageerimisjõududes.

Moskva on eitanud separatistidele lisavägede ja relvastuse saatmist ning Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles neljapäeval, et sõdurite liigutamine oma territooriumil on nende siseasi.