Venemaa tegevus Ukraina piiril teeb NATO juhile muret

«NATO toetab kindlalt Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Me jääme truuks tihedale partnerlusele,» kinnitas ta.

Solidaarsust Ukrainaga on kinnitanud ka alliansi juhtriigid nagu USA ja Suurbritannia, samuti Euroopa Liit.

Pentagon teatas eelmisel nädalal, et USA Euroopa väed on tõstnud häiretaset, sest Venemaa agressioon Ida-Ukrainas on viimasel ajal eskaleerunud.