Riigikogu ametiühingute toetusrühm: meditsiinitöötajatele kõrgem palk

«Peame kahetsusega nentima, et kuigi tervishoiuvaldkonna töötajate ja tööandjate liidud alustasid uue üleriigilise kollektiivleppe läbirääkimisi juba 2020. aasta septembris, jäid need Eesti Haiglate Liidu passiivsuse tõttu toppama ning tänaseks on osapooled riikliku lepitaja sõnul «keerulises, aga mitte lootusetus olukorras». Juhime tähelepanu, et just kollektiivlepped on andnud Eesti tervishoiutöötajatele kindluse, et nende oskusi ja teadmisi vajatakse just kodumaal. Näha on ka tulemusi - alates pidevate ühiste kollektiivlepete sõlmimisest on Eesti tervishoiutöötajate väljaränne vähenenud. Senine kollektiivlepe lõppes 2020. aastaga ja on äärmiselt kahetsusväärne, et Eesti Haiglate Liit ei ole astunud samme läbirääkimistega edasi liikuda,» märgivad riigikogu ametiühingute toetusrühma liikmed.