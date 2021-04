EMA andis AstraZeneca vaktsiinile rohelise tule

EMA tippametnik Marco Cavaler väitis eile, et vaktsiini ja tromboosi vahel on selge seos, kuid EMA kinnitas eile, et analüüsib endiselt andmeid ja ei ole veel otsust langetanud.

Euroopa Ravimiameti tegevjuht Emer Cooke. FOTO: JEROEN JUMELET/EPA/SCANPIX

Ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas eile, et AstraZeneca koroonavaktsiini kasud kaaluvad üle võimalikud ohud.

«Pole tõendeid, et vaktsiini kasu ja riski hinnangut tuleks muuta,» lausus pressikonverentsil WHO regulatsiooni ja eelkvalifitseerimise juht Rogério Pinto de Sá Gaspar.

«Vaktsiini seoseid trombotsütopeenia ja tromboosi kombineeritud juhtumitega ei ole tuvastatud,» märkis ta.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus on samuti varem soovitanud jätkata AstraZeneca kasutamist. «Pole kahtlust: Covid-19 on surmav haigus ja Oxford-AstraZeneca vaktsiin võib selle ära hoida.»

Oxford peatas vaktsiinikatsed laste seas

Oxfordi ülikool teatas eile AstraZeneca vaktsiinikatsete peatamisest 6-17 aasta vanuste laste seas.

Vaktsiini arendanud ülikool märkis, et ravimi ohutuse osas ei ole muresid tekkinud, kuid uurijad on teadlikud tekkinud hirmuõhkkonnast ja ootavad ära MHRA täiendava info enne uuringutega jätkamist.

«Lapsevanemad ja lapsed peaksid jätkama plaaniliste visiitidega ja võivad võtta küsimuste tekkimisel ühendust proovipaikadega,» lisas ülikool avalduses.

MHRA teatas, et kuniks nad oma uuringuga lõpule jõuavad, peaksid inimesed kindlasti vaktsineerimisega jätkama, kui nad selleks kutse saavad, vahendab The Guardian.

MHRA on üks mitmest asutusest, mis analüüsib vaktsineerimiskampaania käigus kogutavaid andmeid AstraZeneca kaitsesüsti kohta, et hinnata, kas vaktsiini manustamise ja trombide tekke vahel võib olla põhjuslik seos.

Briti valitsuse vaktsineerimise ja immuniseerimise nõuandekoja liikme professor Adam Finni sõnul on hädasti tarvis täiendavat informatsiooni, kuid selge on see, et Ühendkuningriigis kasutatavad vaktsiinid on Covid-19 vastu äärmiselt efektiivsed.

Sama kinnitas ka eile Macclesfieldi vaktsiinitehast külastanud Briti peaminister Boris Johnson.

«Mis puutub Oxfordi-AstraZeneca vaktsiini, siis parim, mida inimesed saavad teha, on jälgida meie sõltumatu regulatsiooniameti MHRA soovitusi - selle jaoks on nad meil olemas ja selle tõttu on nad sõltumatud,» lausus Johnson, kes on ka ise esimese kaitsesüsti saanud.

Ka Briti Ravimiohutuse uuringute ameti (DSRU) eksperdid kutsuvad üles vaktsineerimist jätkama, kuid märgivad, et silmas tuleks pidada alla 55-aastaste naiste seas riskide maandamist. DSRU on juba teavitanud arste aju venoossete siinuste tromboosi sümptomitest, mille hulgas on peavalu, hägune nägemine ja minestushood.

Saksamaa ja Prantsusmaa on mõlemad lubanud vaktsiini manustada ainult vanemaealise elanikkonna seas, kartes, et nooremad inimesed on trombide tekke riskirühmas.

Suurbritannia ei ole seni seadnud vaktsiini kasutamisele mingeid piiranguid, öeldes, et tõendid seostest verehüübe juhtumite ja AstraZeneca vaktsiini manustamise vahel puuduvad.