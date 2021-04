Eutanaasiaeelnõu jõuab Prantsuse parlamenti

Eelnõu esitas parlamendirühma Libertés et territoires (Vabadused ja territooriumid – LT) liige Olivier Falorni. Rühmas on nii parem- kui vasaktsentriste.

Macron ega ükski tema valitsuse liige ei ole aga eutanaasiadebatti sekkunud, ehkki president on 2017. aastal öelnud: «Mina isiklikult soovin oma elu lõpu valida.»

Eutanaasia vastased parlamendiliikmed on esitanud debati eel 3000 muudatusettepanekut, mis pidurdab neljapäevast menetlust sedavõrd, et ettenähtud aja jooksul hääletuseni ei jõuta.

Kõigist muudatusettepanekutest 2300 on esitanud paremtsentristliku opositsioonierakkonna Les Républicains (Vabariiklased – LR) saadikud.

Falorni sõnul on tegu obstruktsiooniga ning tema parteikaaslane Matthieu Orphelin ütles, et muudatusettepanekud on häbiväärne viis takistada parlamenti neljapäeval hääletuseni jõudmast.