Virginia legaliseeris esimese USA lõunaosariigina kanepi omamise

Osariigi senat ja esindajatekoda hääletasid selle poolt, et lubada alates 1. juulist täiskasvanutel marihuaana omamine. Hoolimata vabariiklastest seaduseandjate tugevast vastuseisust läks see hääletusel läbi.

Demokraadist kuberner Ralph Northam teatas avalduses, et tema osariik «tegi ajalugu, legaliseerides esimese lõunaosariigina lihtsalt marihuaana omamise.»

«Marihuaanat reguleerivad seadused olid sihitud just mustanahaliste kogukondade vastu ning suure tõenäosusega vahistatakse mustanahalisi Virginia elanikke proportsionaalselt rohkem. Neile esitatakse süüdistusi ja mõistetakse süüdi,» lausus ta.

«Täna astus Virginia olulise sammu, et see ülekohus heastada ja taastada õiglus nende suhtes, keda on kahjustanud aastakümneid kestnud ülekriminaliseerimine.»