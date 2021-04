Märtsis peeti USA-Mehhiko piiril kinni rekordarv migrante

CBP andmetel on alates oktoobrist kuue kuu jooksul USA-Mehhiko piiri ebaseaduslikult ületamast tabatud ligi 570 000 inimest ehk 24 protsenti rohkem kui aasta eest samas ajavahemikus.

Kolmapäeva seisuga oli valitsuse hoole all üle 20 000 saatjata lapse. Neid paigutatakse sõjaväebaasidesse rajatud keskustesse ning valitsus püüab leida täiendavaid kohti, kuhu lapsed elama panna.

Bideni valitsuse ametnikud ütlevad, et põgeniketulv on ajutine ja selle põhjustas president Donald Trumpi valitsus, kes lõhkus taristu, mis võimaldaks suurt hulka dokumentideta sisserändajaid vastu võtta.

«Inimkaubitsejate kuritegelikud võrgustikud on sisendanud sisserändajatele illusiooni, et nad võivad USA piirile jõuda ilma riskideta,» märkis Mehhiko migratsiooniinstituudi juht Francisco Garduno.

«Seetõttu tugevdame oma kohalolekut Chiapase osariigis, et vältida laste ja noorukite kasutamist piiriületuseks niiöelda passidena,» lisas Garduno.

Biden on öelnud, et lõunapiiri migrandiprobleemides pole midagi uut, kuid tema administratsiooni poliitika on siiski tunduvalt humaansem, kui eelkäija Trumpi oma.