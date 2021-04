Põhja-Iirimaal loobiti taas politseinikke süütepudelite ja kividega

Väljaande Gurardian informatsiooni kohaselt lasi politsei vastuseks käiku veekahurid. Rahvusringhäälingu BBC andmetel on tegemist esimese korraga viimase kuue aasta jooksul, kui politsei on seal meeleavaldajate ohjeldamiseks veekahureid kasutanud.

Põhja-Iirimaa parteideülene valitsus mõistis varem päeval hukka mitu päeva kestnud vägivaldsed rahutused, mis said alguse piirkonna unionistide kogukonnast.

Öistes rünnakutes on vigastada saanud kümneid politseinikke. Kolmapäeval sai vigastada ka bussijuht, kelle sõiduki pihta visati süütepomm.

Põhja-Iiri parlament katkestas kriisikõneluste pidamiseks lihavõttepuhkuse. Valitsuse teatel on rünnakud «põlastusväärsed ja peavad lõppema».

«Ehkki meie poliitilised vaated on mitmes küsimuses vägagi erinevad, toetame me üksmeelselt seadust ja korda ning väljendame koos toetust korrakaitsmisele ja politseinikele, kes on end teist kaitsmiseks ohtu seadnud.»