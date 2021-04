Prantsuse valitsus kuulutab kevadkülmade tõttu välja põllumajanduskatastroofi

Põllumajandusminister Julien Denormandie ütles neljapäeva õhtul raadiojaamale Franceinfo, et kevadkülm tegi põllumajandussektorile tõsist kahju.

«Oleme end täielikult mobiliseerinud, nii et vajalikud meetmed rakendatakse nii kiiresti, kui võimalik,» ütles ta. «Me jõustame põllumajanduskatastroofi režiimi,» lisas ta ja selgitas, et see näeb ette maksusoodustusi, pankade ja kindlustusfirmade abi.