Biden tahab suurendada USA kaitsekulusid vaid minimaalselt

Vabariiklastest seadusandjad aga nõuavad suuremat eelarvet, väites, et Hiina kasvava sõjalise jõu taustal nõrgestab praegune ettepanek Ühendriikide sõjaväge.

Sellest 715 miljardit läheks Pentagonile, mis on küll pisut enam praeguseks rahandusaastaks eraldatud 704 miljardist, kuid tähendab inflatsiooninumbreid silmas pidades väikest langust.

Ligi 107 miljardit ehk rohkem kui eales varem läheks relvadele ja kaitsega seotud uurimis- ja arendustööle. Oluline fookus on sealjuures hüperhelikiirusega rakettidel, tehisintellektil, mikroelektroonikal ja autonoomsetel sõidukitel.

Kuid oluline rõhk on asetatud ka sõjalistele operatsioonidele silmas pidades kliimamuutust.

«Riiklikule julgeolekule on ülitähtis, et USA sõjalised rajatised ja missioonide kriitilised võimed, mida need rajatised toetavad, oleksid .... äärmuslike ilmastikutingimuste suhtes vastupidavad,» ütles Valge Maja oma kulutuste ettepanekus.