EUobserver: Sputnik V vaktsiini manustamise järel suri neli inimest

Rääkides vahetult pärast teist Sputnik V doosi surnud 51-aastasest naisest, märkis ta, et asja uuriti ja seost vaktsineerimisega ei tuvastatud.

Hetkel Sputnik V hindamisega tegelev EMA kinnitas samuti, et on Rospotrebnadzori dokumente näinud. Need oli saatnud ELi järelevalveametile Vene vilepuhuja, kes palus anonüümsust.