Raul Rebane: Mart Helme soov on suure tähtsusega poliitiline avaldus

Ta märkis, et kui Mart Helme soov teoks saab, siis see toob endaga kasa rea olulisi tagajärgi. «Minimaalseks kahaneb oht, et mingi tuju või tüllimineku järel tuleb tagasi eelmine KE, EKRE ja Isamaa koalitsioon, sest nüüd oleks ju võimatu EKRE-t kaasata. Kuigi on neid, kes arvavad, et poliitikute südametunnistus on erakordselt paindlik ja kõik on võimalik, aga siiski pigem mitte,» märkis ekspert.