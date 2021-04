2010. aastal Suurbritannias poliitilise varjupaiga saanud Gluškov, kes oli teravalt kritiseerinud Venemaa presidenti Vladimir Putinit, leiti surnuna 2018. aasta märtsis New Maldenis oma kodust.

Lääne-Londoni koronerikohtule esitatud asitõendid viitasid, et Gluškovi surma püüti kujutada enesetapuna ja et selles osales keegi «kolmas osapool». Selle põhjal jõudiski vanemkoroner Chinyere Inyama seisukohale, et Gluškov tapeti.