Hispaania välisminister: pandeemia esimene õppetund on selle tõsidus

Nädala enim arutatud küsimus Euroopas oli see, kuidas Türgi riigipea Recep Tayyip Erdoğan pani Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sohvale istuma. Kuidas teie seda intsidenti tõlgendaksite?

Tahaksin mõelda, et see oli proto­kolliviga. Kui see oli protokolli­viga, siis ausalt öeldes tuleks protokollitöötajatele öelda, et­ nad oma oskusi parandaksid.

Kui see ei olnud protokolliviga, siis see saadab kahelt mehelt, kes istusid toolidel, vale ­signaali naise suhtes, kes pidi istuma diivanil. Sestap loodan, et see oli kõigest protokolliviga. Ma ei taha mõtiskleda selle üle, mis see vastasel juhul oli.

Fakt on see, et Türgi lahkus Istanbuli konventsioonist. Samal ajal vajab EL praktilistes küsimustes, nagu migratsioon ja majandus, Türgi koostööd. Kuidas peaks Euroopa seda tasakaalustama?

Esiteks ütleksin, et Istanbuli konventsioon on ohtu sattunud. ­Mitte ainult seepärast, et Türgi on sealt lahkunud. On laiem meelsus Istanbuli konventsiooni vastu ja peame selle vastu tööd tegema.