Vandenõuraamatu salakaval reklaamimine maksis firmale koostöö

Raamatureklaam viitab Bill Gatesile kui demokraatia ja tervise ründajale ja koroonaviirusele kui vahendile, mille abil demokraatiast lahti öeldakse. Teose kirjastajaks on Reval Buch, kelle toel on ilmunud teisigi samalaadseid kirjatükke, kus on räägitud näiteks koroonaviiruse levikust kui võltspandeemiast või äraostetavatest ajakirjanikest ja nende propagandatehnikast.