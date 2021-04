Isamaa Parempoolsed soovivad suurkogu korraldamist enne 13. juunit

Isamaa eestseisus otsustas eelmisel nädalal teha volikogule ettepaneku pikendada 11. mail lõppema pidanud eestseisuse volitusi ühe aasta võrra. See lähtub eelmisel aastal sisse viidud MTÜ-de seaduse muudatusest, millega võimaldati MTÜ juhatuse valimisi edasi lükata kuni kaheks aastaks.

Sellega ei ole aga nõus erakonna sees tegutsev ühendus Parempoolsed. «Alates 12. maist ei ole erakonnal täieõiguslikke juhtorganeid. Kuigi volituste lõppemine ei tähenda veel erakonna tegevuse lõppemist, tekitab see selgusetu ja ebakindla olukorra nii meie liikmete kui ka valijate jaoks,» ütles ettepaneku esitaja, Paide linnapea Priit Värk.

Ta lisas, et uue juhatuse valimist ei tohi ega saa edasi lükata teadmatusse.

«Isamaa on e-riigi looja alates ID-kaardi rakendamisest aastal 2002. Kui meie põhikiri lubab e-valimisi, siis miks mitte kasutada tänapäevaseid lahendusi ning võimaldada kõigil erakonna liikmetel lüüa kaasa eestseisuse valimisel, ka neil, kellel mingil põhjusel ei oleks võimalik suurkogule kohale tulla,» märkis ta.

«Erakondadel on kriisiolukorras kohustus olla teistele eeskujuks. Pikaajalisi plaane suurte ürituste korraldamisel hetkel võimalik teha ei ole, kuid loodame et olukord paraneb ning me leiame sobiva ajahetke Isamaa juhatuse ja esimehe valimiste korraldamiseks,» kommenteeris Kase eelmisel nädalal.