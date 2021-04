USA kliimavolinik John Kerry teeb esimese visiidi Hiinasse

Kerry visiit on osa ettevalmistustest president Joe Bideni virtuaalseks kliimatippkohtumiseks järgmisel nädalal, kuhu USA riigipea on kutsunud teiste seas osalema Hiina liidri Xi Jinpingi ja Vene presidendi Vladimir Putini.

Kerry sõnul on Biden rõhutanud, et Washingtonil ja Pekingil on mõnes küsimuses selged erimeelsused.

«Kuid see ei tähenda, et me peaksime eirama kriisi meie kõigi ees, mis nõuab meilt kõigilt reageerimist, ja see on kliimakriis,» ütles Kerry.