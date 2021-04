Rootsi süüdistab Vene sõjaväeluuret häkkimises spordikonföderatsiooni

Arvatavad rikkumised leidsid aset 2017. aasta detsembrist 2018. aasta maini, kui häkkerid said ilmselt juurdepääsu Rootsi sportlaste isikuandmetele, seal hulgas tervise kohta.

Rootsi julgeolekuteenistus Säpo ütles, et usub, et häkkerid olid seotud Vene sõjaväeluure GRU 85. keskusega, mis on tuntud ka kui APT28 või Fancy Bear.