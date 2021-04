Vaktsiinide kombineerimine võib anda laiema ja kauakestvama immuniteedi koroonaviiruse ja selle erinevate tüvede vastu. Lisaks lubab see ka paindlikkust vaktsineerimise korraldamisel, vahendas BBC.

Uuring kaasab 50-aastaseid ja vanemaid täiskasvanuid, kes on saanud ühe doosi Pfizeri või AstraZeneca vaktsiini. Katse juht professor Matthew Snape Oxfordi vaktsiinigrupist ütles, et nad loodavad värvata 1050 vabatahtlikku, kes on saanud ühe vaktsiinidoosi viimase 8-12 nädala jooksul.