Saksa kaitseminister: Venemaa püüab Ukrainas provotseerida

«Minu mulje on, et Venemaa pool teeb kõik, et provotseerida reaktsiooni,» lausus Saksa kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer avalik-õiguslikule telekanalile ARD.

«Üheskoos Ukrainaga, ei lase me end sellesse mängu tõmmata,» lisas ta.

Venemaa kasvav kohalolek Ukraina piiril on põhjustanud Läänes viimastel päevadel muret. Ühendriikide sõnul on Vene sõdureid piiril rohkem kui kunagi varem pärast 2014. aastat, mil puhkes sõda Kreml-meelsete separatistidega.

Moskva teatas teisipäeval ka, et saatis NATO-st lähtuva väidetava ohu tõttu vägesid oma läänepiirile lahingõppustele.

Kuid Kramp-Karrenbauer avaldas Moskva väidete suhtes kahtlust.

«Kui need on õppused, nagu Vene pool ütleb, siis on olemas rahvusvahelised protseduurid, mille kaudu saab luua läbipaistvust ja usaldust,» märkis ta, lisades, et Saksamaa jälgib arenguid väga pingsalt.

Ukraina on seni reageerinud «mõõdukal» viisil, märkis minister, rõhutades, et NATO seisab Kiievi poolel.

«Oleme Ukrainale pühendunud, see on väga selge,» ütles ta.