EKRE jõudis koalitsiooniga NETSi eelnõu sõnastuses kokkuleppele

Reformierakonna fraktsiooni juht Mark Võrklaev nentis, et opositsiooniga jõuti NETS-i eelnõu asjus kokkuleppele. «See kokkulepe näitab, et kõik riigikogu erakonnad on ühel meelel, et mingit politseiriiki Eestist ei saa ja sellist plaani sisaldavat eelnõu pole kunagi olemas olnud,» kommenteeris ta.

Sotsiaalkomisjon viib Võrklaeva sõnul eelnõusse selge viite, et terviseamet saab kutsuda politsei appi piirangute täitmist kontrollima ainult eri- või hädaolukorra korral. «Seni oli see kirjas ainult seaduse seletuskirjas. Appi kutsumise otsuse peab tegema valitsus,» selgitas ta.

EKRE esimehe Martin Helme sõnul seisnes nendepoolne vastuseis NETS-ile selles, et politseile antakse võimu juurde tervisealase hädaolukorra puhul, samas määratlemata sellise olukorra kestvus ja selle otsustaja.

«Arutelude käigus oleme jõudnud sõnastuseni, mis minu hinnangul võtab NETS-ist maha need ohtlikud paragrahvid, mille vastu ka inimesed tänaval protestisid. Täna hommikul vaatasime välja pakutud sõnastust ka oma fraktsioonis ning ühiselt leiti, et need on väga lähedal meiepoolsetele muudatusettepanekutele,» teatas Helme sotsiaalmeedias ja lisas, et kui kompromiss komisjonis heaks kiidetakse, saab EKRE oma parandusettepanekud tagasi võtta.

«Lühidalt ütleb uus lahendus seda, et politsei kaasamine pandeemia lahendamisse toimub ainult kas hädaolukorra või eriolukorra ajal, selgelt fikseeritud ülesannete täitmiseks ja mitte automaatselt, vaid valitsuse eraldi otsusega,» kirjeldas ka Helme. Tema sõnul vaadatakse üle ka erinevad trahvid, et need ei oleks võrreldes muude karistustega ebaproportsionaalsed.

«Kui nii läheb lõpuks seadusesse, siis meie jaoks on probleem leidnud mõistliku lahenduse,» kirjutas Helme.