Kiik: ärge kasutage inimeste hirme ära

Minister vastas noortele mõeldud pressikonverentsil küsimusele, et kuidas selgitada oma pereliikmetele, et nakkushaiguste tõrje seaduse (NETS) muutmise eelnõu ei tähenda, et Eestist saaks politseiriik.

Kiik soovitas mõelda sellele, et Eestis eelmine aasta oli eriolukord, pandeemia on kestnud juba üle aasta, ent ometi võrreldes Euroopa riikidega on Eesti olnud väga avatud.

«Meil on abiks olnud politsei- ja piirivalveamet, päästeamet ja häirekeskus. Tervisevaldkond saab väga palju tuge neilt. See koostöö on aidanud hoida viiruse levikut kontrolli all,» selgitas Kiik ja täiendas, et aidanud isegi ära hoida veel jõulisemat viiruse levikut.

Ministri sõnul NETS seda sama koostööd lihtsalt täpsemalt raamistab: on täpselt teada, mis on ühe ja teise osapoole kohustused ja õigused. «See on mõeldud ainult hädaolukorraks. Kinnitan, et Eesti on tugev, stabiilne õigusriik ja selleks kindlasti ka jääb,» rääkis Kiik.