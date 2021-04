Macron külastab kahe aasta eest põlenud Pariisi Jumalaema kirikut

Riigipea eesmärk on kinnitada prantslastele ja kogu maailmale, et valitsus ei ole unustanud kuulsat katedraali koroonapandeemiast hoolimata.

President on lubanud taastada katedraali 2024. aastaks, kuid ametikud tunnistavad, et päris lõpule tööd selleks ajaks ei jõua. Nad vihjavad tööd aeglustanud koroonapandeemiale, aga ka probleemidele, mille tõi kaasa põlenguga ümbrusse kandunud mürgine plii.

Jumalaema kiriku täielik taastamine võtab ametnike sõnul ilmselt aega veel 15-20 aastat, kuid nad lubavad, et kirik avatakse vähemalt jumalateenistusteks 2024. aasta suveks, kui Pariisis on olümpiamängud.

«Eesmärk on anda Notre Dame 2024. aastal usklikele ja külastajatele tagasi. See tähendab, et 2024. aastal peab olema võimalik katedraalis missat läbi viia,» ütles restaureerimistööde pressiesindaja Jérémie Patrier-Leitus.