FOTOD ⟩ Tallinna hostelis pussitati meest, maja oli kiirreageerijate poolt piiratud

Politsei sai teate kell 19.16, et Tallinna kesklinnas Masina tänaval oli hosteli ühes toas kahe mehe vahel konflikt. «Kiirabi toimetas ühe inimese haiglasse,» lisas politsei pressiesindaja. «Ohtu inimestele ei ole,» kinnitas pressiesindaja ja täiendas, et sündmus on lõppenud.