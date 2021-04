«See, millele tšehhid nüüd jälile jõudsid, on see, et venelastel ei olnud plaanis laskemoonaladu õhku lasta. See pakk pidi minema järgmisel päeval Bulgaariasse. See on oluline, sest see Bulgaaria firma, mis transporditavaid relvi osta tahtis, kuulus ärimees Gebrevile,» lausus Grozev raadios.