Indoneesia otsib alleveelaeva 53 inimesega pardal

Indoneesia relvajõudude ülem Hadi Tjahjanto ütles, et merevägi saatis sõjalaevad saare põhjarannikule kadunud allveelaeva otsima.

Arvatavasti on allveelaev umbes 700 meetri sügavusel.

«Vastab tõele, et KRI Nanggala 402-ga on ühendus kadunud täna varahommikul kella kolmest alates,» ütles esimene admiral Julius Widjojono.

«(Laevastik) otsib allveelaeva. Me teame piirkonda, aga see on üsna sügav.»