Otsesed ja ühekordsed rahalised väljamaksed lastega peredele ühelt poolt ja pikaajaliste arenguvõimaluste loomine haridussüsteemi kaudu teiselt poolt on vaid mõned märksõnad.

Hea telemarketingi reeglite kohaselt kostsid iga paari minuti järel väljendid stiilis «aga see pole veel kõik» ja «lisaks sellele saate veel toda!». Suveräänse riigina ja suveräänse rahatrükkalina on see kõik ühtlasi täiesti tehtav.