Vaimse tervise roheline raamat sai valitsuse heakskiidu

«Palju on veel teha. Igaüks meist saab anda oma panuse enda ja oma lähedaste toetamiseks, samas on oluline roll vaimse tervise hoidmisel ka kogukondadel, tööandjatel, kohalikel omavalitsustel, kõigil ministeeriumitel ning riigil tervikuna. Roheline raamat annab arengusuunad ja lahendusettepanekud vaimse tervise valdkonna süsteemsemaks arendamiseks,» selgitas minister. ​

Vaimse tervise abi kättesaadavus esmatasandi tervishoius on viimastel aastatel paranenud ja enam kui pooltes uutes tervisekeskustes pakutakse ka psühholoogilist abi. Paranenud on koostöö eriarstidega, perearstidel on võimalik kasutada e-konsultatsiooni psühhiaatriga oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ja ravi määramiseks. Lisaks otsustas valitsus suunata käesoleva aasta lisaeelarvega täiendavalt miljon eurot perearstide teraapiafondi, et perearstidel oleks võimalik inimene suunata kliinilise psühholoogi poole.