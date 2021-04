Viljandis sündis uus valimisliit

«Me teeme seda usus ja teadmises, et ühtsuses peitub jõud,» selgitas valimisliit oma veebilehel. Ühendusse kuuluvad Helmen Kütt (SDE), Jaan Jaago (Eesti 200), Liis Aedmaa, Kristina Libe, Ditmar Martinson, Kristjan Mändmaa ja Juhan-Mart Salumäe (SDE).

Valimisliit selgitab oma programmis, et täna ei paista, et linna juhitaks mõtestatud muutuste vaimus. «Ei paista, et linna juhitaks selge eesmärgi ja tulevikuvaatega, mis võtaks võrdväärselt arvesse lasteaias käivat mudilast, linnas tegutsevat lapsevanemat, siia kolinud tudengit, Viljandis karjääri tegevat tööinimest ning Viljandit oma koduna nägevat eakat,» kirjutatakse programmis.

Nende hinnangul tehakse Viljandis mitmeid kulukaid ja linnaelanikke otseselt mõjutavaid otsuseid ootamatult ning vastuoluliste asjaolude tõttu, samal ajal kui päris väljakutsetega silmitsi seistes jäävad kõlama murenoodid oleviku kammitsate üle.

«Avatud linnajuhtimine ei tohi olla pelk sõnakõlks, mida kasutatakse selleks, et näida demokraatlikuna. Linna arengut puudutavad küsimused peavad pälvima arutelu mujalgi kui iga kuu viimasel neljapäeval (virtuaalses) raekojas,» märkisid nad.

Mida arvavad erakondade esimehed valimisliidust?

Eesti 200 esimees Kristina Kallas selgitas, et juhatuses on nad seda arutanud, et Eesti 200 liige Jaan Jaago liitus valimisliiduga. Kas see Eesti 200 plaane enne valimisi uppi ei löö? «See on praeguse seisuga nende otsus, mis võib mõne aja pärast muutuda. Ma arvan, et veel on liiga vara öelda, et see pole lukus ja otsustatud,» vastas Kallas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare kinnitusel on erakonna juhatus sellest teadlik, et osad sotsid on Viljandis liitunud valimisliiduga. SDEs on kokkulepe enne kohalike valimisi, et piirkonnad ise otsustavad, millises vormis nad valimistele lähevad.