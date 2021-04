VIDEO JA BLOGI ⟩ Pentus-Rosimannus: tulevase riigieelarve puudujääk on 1,5 miljardit, eksperdid soovitavad kiiremini kärpida

Rahandusminister tõi pressikonverentsil välja, et tuleva aasta riigieelarve on väga suures defitsiidis. «Järgmise aasta riigieelarve eelnõu kulutuste maht on pisut üle 13,8 miljardi euro ja tulude pool on 12,3 miljardit eurot. Aga eelarvestarteegia nelja aasta käigus liigume eelarvepoliitika korrastamise poole. Ka eelarve defitsiidi vähendamise poole. See ei ole alati populaarne, popim on kulusid suurendada, kui neid kokku tõmmata. Aga see on riigi usaldusväärsuse seisukohast vältimatu ja oluline,» rääkis Pentus-Rosimannus.