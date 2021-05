Töörahvapüha Hiinas näitab elu pärast koroonat

Miljonid inimesed reisivad Hiinas laupäeval alanud töörahvapüha vabu päevi kasutades risti-rästi läbi riigi, turismiatraktsioonide ümber kihab rahvamurd, inimesed istuvad restoranides ja sõidavad sugulastele külla – kõik see annab tunnistust, et riigis on alanud elu pärast koroonat.