Edgar Savisaar: parteid isegi ei pinguta valimiste nimel

Edgar Savisaare sõnul pole ta oma pika poliitikukarjääri jooksul nii vaikset aega enne valimisi veel näinud. «Kõik toimub telgi taga või ei toimu üldse. Seda on raske isegi hinnata. On see stagnatsioon või eriti kaval avamäng enne valimisi? Minu meelest parteid isegi ei pinguta eriti. Siiski võib ees oodata ka üllatusi,» ütles Savisaar, lisades, et vähemalt kolme erakonda võib oodata ees esimehe vahetus.

«Minu koduerakonnas, Keskerakonnas, on näha et partei esimees Ratas ihkab Kadriorgu presidendi kohale, kui Reformierakond talle seda võimaldab,» arutles Savisaar ja lisas, et jutte, justkui taastaks Jüri Ratas vastasel juhul vana koalitsiooni, ta ei usu. «See oleks Ratasele liiga diskrediteeriv.»

Savisaar usub, et Keskerakond ja Reformierakond jõuavad omavahel kokkuleppele. Seda, kas erakonna esimeheks võiks saada Mihhail Kõlvart, kes tema sõnul muuhulgas tallinlaste ja Ida-Virumaa jaoks sobiv oleks, näitab Savisaare hinnangul aeg.

Ta jätkas, et peaministri parteis - Reformierakonnas - on valikuid mitmeid. «Võib märgata, kuidas lavastatakse negatiivset imagot Kaja Kallasele. Võib olla oleks Kristjan Michael tõepoolest parem valik, aga ma ei kiirustaks otsustama. Esialgu teeb Michael näo, et ta võib leppida ka Tallinna volikogu esimehe positsiooniga, aga vaevalt ta seda oma lõppeesmärgiks peab.»

Savisaare sõnul on muutusi oodata ka Isamaaliidu juhtimises: «Seederi vastu on tõusnud noorerakondlane Lalvly Perling. Omakorda Perlingu taga on tôenäoliselt endine välisminister Urmas Reinsalu. Asi pidavat otsustatama suvisel parteikongressil, aga sinna on veel natuke aega».

Sotsiaaldemokraatidest on Savisaare sõnul raske rääkida, kuna ta ei oska hinnata, kas Raimond Kaljulaid oleks esimehe kohale küps kandideerima.