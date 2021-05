Töö riigisaladusega muutub paindlikumaks

Näiteks ajakohastatakse salastatud teabe töötlemise nõudeid, muutes need vastavaks nüüdisaegse asjaajamise põhimõtetega. Kehtivad nõuded on koostatud eelkõige paberdokumente silmas pidades, mistõttu ei ole need mõistlikult rakendatavad elektrooniliselt töödeldava salastatud teabe korral.

Eelnõuga soovitakse ajakohastada ka salastatud teabe riigist väljapoole edastamise regulatsiooni. Laiendatakse salastatud teabe edastamise õigust omavate asutuste ringi, selleks et seaduses oleks on paindlik regulatsioon ja üheselt mõistetavad tingimused salastatud teabe edastamiseks välisriigile. Kõige tähtsam teabe kaitse põhimõtetest tulenev nõue on see, et teabe vastuvõtja tagaks kaitse edastatava teabe avalikuks tuleku eest. See nõue väljendub välislepingutes, millised Eesti on sõlminud välisriikidega.